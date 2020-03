Una nostra affezionata lettrice ci ha scritto, inviandoci una foto da Ventimiglia, dove viene ritratto il disegno di un altro bambino che vuole sperare nel futuro sotto l’hashtag #andratuttobene.

“Questo non sarà né il primo né l'ultimo – scrive Pina - ma mi ha fatto commuovere. Dario e Klebis hanno 3 e 7 anni. I cuori e le mani infondono amore, forza e coraggio. Io non ho interesse personale ma penso sia un bel messaggio per tutti. Un abbraccio ‘coraggioso’.”