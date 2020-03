Sanremo: spostata data estrazione della lotteria di Angsaimperia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)

Angsaimperia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Sanremo avvisa tutti che l'estrazione della lotteria del 2 Aprile per la ‘Giornata Mondiale dell'Autismo’, che avrebbe dovuto tenersi il 4 aprile 2020 presso il Centro Commerciale ‘La Riviera Shopville’ di Arma di Taggia, a seguito dei DPCM sul Coronavirus, sarà spostata al 2 siugno con modalità e luogo che saranno prontamente comunicati.



"Si ricorda di tenere i biglietti che varranno come buono sconto di € 3,00 presso il Conad di Armadi Taggia con validità prorogata al 30 giugno 2020. Grazie a tutte le persone che hanno acquistato i biglietti e continueranno a farlo presso i nostri volontari

Ricordiamo i Premi che sono:



1° premo Una crociera di 8 giorni per 2 persone su MSC MAGNIFICA

2° premio 4 Sedute di Medicina estetica Offerte da NOVAMED Sanremo

3° premio Cena per 2 Ristorante la Conchiglia di Arma di Taggia

e altri Premi".