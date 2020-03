Coronavirus: Di Muro (Lega) “Il Governo non dimentichi i frontalieri, che l’esecutivo accolga il nostro appello"

“Il Governo non dimentichi i frontalieri e preveda un ristoro per gli oltre 5mila liguri, che lavorano nel Principato di Monaco e in Francia”.

Interviene in questo modo il Deputato ventimigliese, Flavio Di Muro (Lega), sulle problematiche a cui vanno incontro i lavoratori frontalieri in questo periodo. “L'esecutivo accolga l’appello – prosegue - e preveda tutele specifiche per questa categoria di lavoratori principalmente imperiesi, dell’estremo Ponente ligure. Molti frontalieri, non avendo garanzie specifiche, in piena emergenza Coronavirus, continuano a lavorare rischiando la loro salute pur di mantenere l'occupazione”.

“Per la loro sicurezza e per quella dei territori di confine con il Principato e la Francia – termina Di Muro - che non ha regole severe come le nostre, il Governo mandi un chiaro messaggio con una norma specifica per i frontalieri”.