Tv a schermo piatto: guida all’acquisto

L’acquisto di un nuovo televisore a schermo piatto è un’operazione che va valutata con molta attenzione prendendo in esame diverse caratteristiche come quelle elencate nella breve guida all’acquisto che segue.) Anziane prendere in esame fattori quali la tecnologia di produzione dell’immagine, la collettività le dimensioni e molto altro ancora per riuscire a trovare il prodotto che soddisfa tutte le esigenze.

Tecnologia

La prima cosa da capire quando sei alle prese con la scelta del televisore a schermo piatto è la tecnologia con cui viene prodotta l’immagine. Ci sono diversi tipi di tv come plasma, LCD, LED, OLED o Quantum Dot cui può diventare difficile orientarsi. Le tv a plasma riproducono l’immagine grazie a una carica elettrica applicata al gruppo di piccole particelle di plasma. Un televisore con la tecnologia a led significa che usa una lampada a fluorescenza con centinaia di piccoli led presenti su tutta la superficie del televisore per riprodurre l’immagine (full led). Se invece i led sono distribuiti solo lungo la cornice si parla di Edge Led. Infine regola le tv LCD hanno un cristallo liquido in mezzo a due pannelli In vetro retro illuminati da una lampada a fluorescenza. Per riprodurre l’immagine, si applica una carica al cristallo liquida.

Connettività

Un fattore oggi molto importante quando si tratta di scegliere un televisore è sicuramente la connettività internet. Si parla infatti sempre più spesso di smart tv per indicare gli apparecchi di ultima generazione che si collegano al Wi-Fi di casa grazie alla connettività senza fili. Questo permette non solo di collegarsi alla rete Internet ma soprattutto di accedere ai diversi servizi di tv on-demand e in streaming che oggi sono sempre più utilizzati.

Dimensioni e design

La televisione a schermo piatto spesso occupa un posto di rilievo sulla parete attrezzata del soggiorno. Diventa quindi essenziale considerare il suo design ma soprattutto le sue dimensioni. Esistono televisori diverse dimensioni che vanno sempre commisurate alla distanza dal punto di osservazione, di solito il divano. Chi ha un soggiorno piccolino con il divano piuttosto vicino alla tv, Deve rimanere di rinunciare al 50 pollici per televisori dalle dimensioni più ridotte come il 32 “.

Audio

Nonostante esistano diverse casse esterne di ottima qualità per la televisione, male che questo fattore ha preso in esame al momento della scelta. In molti non vogliono avere casse esterne ma preferiscono che la televisione abbia già di suo una buona riproduzione audio a tutti i volumi senza “graffiare”.

Recensioni prodotti

Insomma, sono davvero tanti i fattori da prendere in considerazione e può diventare complicato orientarsi all’interno di un mercato così ricco. Conviene quindi leggere anche le recensioni sul blog che valuta prodotti di tecnologia per fare un po’ di chiarezza. Spesso le opinioni degli utenti che hanno già acquistato il televisore sono chiarificatori perché individuano molto meglio soprattutto i punti di debolezza che le pubblicità ovviamente tralasciano.