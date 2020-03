Dal pastificio Pasta Fresca Morena, la pasta fresca è servita anche a casa!

In tempi di coronavirus, concedersi un piacere gastronomico può far bene alla salute, ma soprattutto al morale. Al pastificio Pasta Fresca Morena hanno pensato di organizzare un servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti in modo che vengano rispettati salute e sicurezza. Il pastificio produce pasta fresca all’uovo con i più innovativi sistemi di produzione e conservazione del prodotto per garantirne la genuinità.

La mission è quella di riuscire a portare direttamente a casa vostra un prodotto dal sapore e consistenza tipica della pasta fresca fatta in casa. Potrete spaziare dai pansotti con carne, pesce, legumi e formaggio alla pasta fresca nelle varie misure, dagli gnocchi alle trofie, fino ai ravioli con carne, pesce, legumi e formaggio e molto altro ancora.

Vi basterà prenotare al 0184 33461 dalle 9.00 alle 11.00 e le vostre ordinazioni vi verranno consegnate direttamente a casa dopo le 11.00. Il servizio è attivo per ordinazioni non inferiori ai 10 euro. Per le consegne fuori città ci sarà un supplemento di 5 euro, invece per le consegne nelle frazioni limitrofe sarà di soli 2 euro. Si accettano solo contanti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook: https://www.facebook.com/pastamorena/