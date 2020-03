Da dove deriva il valore del bitcoin e come si può generare?

Il valore dei bitcoin deriva dal consenso di una comunità ad accettare i bitcoin come valore di scambio. Il suo valore di mercato iniziale è stato ottenuto quando le persone hanno ipotizzato che, con le sue proprietà, la valuta sarebbe stata successivamente accettata da altri.

Quando diciamo che una valuta è basata sull'oro, ciò significa che c'è la promessa che è possibile scambiare questa valuta con l'oro. In un certo senso, si potrebbe dire che il bitcoin è "basato" sui prezzi proposti dai commercianti e dai trader in borsa; un prezzo è una promessa di scambiare merci con un determinato importo di valuta. Naturalmente, i prezzi possono essere o meno, promesse a lungo termine di quelle fatte dalle banche centrali o dai governi. Si è spesso erroneamente immaginato che il valore bitcoin venga tratto dal costo dell'elettricità richiesta per generarli.

Il costo non è uguale al valore: assumere 1.000 persone per scavare un enorme buco nel terreno può essere costoso senza valore. Inoltre, anche se la scarsità è una condizione sine qua non necessaria affinché una valuta sia utile, non è sufficiente dargli valore. Le vostre impronte digitali sono rare, ma non hanno alcun valore di scambio. I primi 50 bitcoin sono comparsi il 3 gennaio 2009 nella transazione che fissa l'origine temporale di tutte le transazioni. Ma come si genera un bitcoin e cosa si intende per “mining”? ll “mining” o processo di estrazione di bitcoin è l’elaborazione delle transazioni nel sistema di moneta digitale, in cui le registrazioni delle transazioni bitcoin attuali, note come blocchi, vengono aggiunte alle registrazioni delle transazioni passate, conosciute come “blockchain”.

In altre parole, il mining è il processo mediante il quale le transazioni vengono verificate e aggiunte al registro pubblico, il blockchain, e anche il mezzo attraverso cui nuovi Bitcoin vengono rilasciati. Chiunque abbia accesso a Internet e un hardware adatto può partecipare a questo processo di estrazione. Come ricompensa per i loro servizi, i cosiddetti “minatori” raccolgono i bitcoin appena creati e le commissioni di transazione che confermano. Attualmente questa ricompensa è di 12,5 bitcoin per blocco. Il compenso viene dimezzato ogni quattro anni circa. I minatori o le cooperative di minatori competono e le loro entrate sono proporzionali alla potenza di calcolo impiegata.

Immaginate di giocare a sudoku in cui i partecipanti iniziano una nuova griglia con diverse migliaia di file e colonne e non appena qualcuno trova una soluzione e la cui difficoltà si adegua in modo che in media una griglia sia risolta ogni dieci minuti. Sarebbe abbastanza facile verificare che una griglia completata sia piena. Ma ci vorrà molto lavoro per completarla! La difficoltà delle griglie può essere regolata cambiando le loro dimensioni, ma possono comunque essere controllate facilmente anche se sono molto grandi. I puzzle da risolvere nella rete bitcoin sono basati su hash crittografici e hanno le stesse caratteristiche di questi puzzle di sudoku. Nello specifico i minatori eseguono hash crittografici su quella che viene chiamata intestazione di blocco. Per ogni nuovo hash, il software di mining utilizza un diverso numero casuale chiamato nonce. Il nonce è un valore intero con 32 bit di memoria allocati ad esso. Ciò significa che è limitato a solo circa 4 miliardi di possibilità, che, con l'attuale potenza di hash della rete, è in gran parte insufficiente. Il mining di bitcoin non è più un'attività redditizia, infatti, la popolarità dei bitcoin ha generato un'enorme concorrenza che lo rende inaccessibile. Solo alcuni siti industriali riescono ancora a trarre profitto da questa attività. Prima di rischiare di immergervi in questa avventura, vi invitiamo a limitarvi a semplici transazioni lasciando ad altri avventure impossibili. Comodamente seduti sul vostro divano potrete effettuare transazioni sicure affidandovi a piattaforme del settore. Tra queste, Kriptomat è sicuramente una di quelle più attendibili.