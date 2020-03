Ventimiglia: effettuano lavoro di regimentazione delle acque e scaricano scarti per strada, denunciate 5 persone

I carabinieri forestali di Ventimiglia hanno denunciato 5 persone per gestione illecita di rifiuti. I militari sono arrivati a queste persone dopo aver notato che sotto la superficie di quello che sembrava uno smottamento di terra in realtà c’erano anche dei pezzi d’asfalto.



Dai successivi accertamenti è emerso che quelli erano gli scarti di un lavoro di regimentazione delle acque piovane effettuato in località Fogliarè. I carabinieri hanno chiesto delucidazioni alla ditta responsabile (Incaricata da Anas ndr). L’impresa non è stata in grado di fornire il formulario previsto per lo smaltimento del materiale ricavato dallo scavo, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - anche per rifiuti speciali non pericolosi, come in questo caso.



Alla fine i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica il rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, l’esecutore materiale, il direttore tecnico e quello operativo dei lavori commissionati nonché il responsabile diretto di questo smaltimento di materiale.