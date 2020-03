Imprenditore di Pistoia arrestato per bancarotta fraudolenta: tra i beni sequestrati anche immobili a Sanremo

La Guardia di Finanza ha arrestato un imprenditore di Pistoia coinvolto in un'inchiesta per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale riguardante immobili e terreni anche sul territorio comunale di Sanremo, per un valore globale di 19 milioni di euro.

L'uomo è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo che, questa mattina la Finanza di Pistoia ha eseguito un decreto di misura di prevenzione personale e patrimoniale, disposta dal Gip del Tribunale di Pistoia. Oltre all'imprenditore pistoiese, nell’inchiesta sono coinvolti anche un commercialista di Arezzo e altri tre ‘prestanomi’, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e sottrazione al pagamento delle imposte.

Le indagini risalgono al 2016 e l’imprenditore, con la consulenza di un commercialista compiacente di Arezzo e di alcuni prestanome, riusciva a sottrarre il pagamento delle imposte delle società (anche mediante l’emissione di false fatturazioni) e nel successivo svuotamento dell’attivo societario, in danno dei creditori, con la finalità fraudolenta di rendere inefficaci le pretese erariali e le richieste avanzate dai creditori aziendali.

Agli indagati sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 19 milioni di euro, consistenti in immobili di pregio e terreni a Pistoia, Cuneo e appunto Sanremo.