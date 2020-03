Emergenza Coronavirus: supermercati presi d'assalto, la gente non si fida sulla regolarità degli approvvigionamenti

Ancora una giornata difficile, quella di ieri nei supermercati della provincia di Imperia. Ieri la grande distribuzione è stata presa letteralmente d’assalto e messa a dura prova. I gestori dei supermercati, rispettando i provvedimenti del Governo, sono stati costretti a limitare l'accesso all'interno, per evitare assembramenti di persone.



Nelle ore immediatamente successive all’introduzione della ‘zona rossa’ su tutto il territorio italiano, la gente è tornata a prendere d’assalto i punti vendita. Al termine della giornata sono rimasti soltanto i banchi vuoti. I prodotti più acquistati? Acqua, uova, scatolame, guanti, farine, pani pronti in bauletto, farina, ma genericamente anche frutta e verdura.



Il problema appare chiaro. Le persone non si fidano circa le rassicurazioni arrivate dal Governo centrale sulla regolarità degli approvvigionamenti. Per fortuna, questa volta i supermercati erano pronti e rispetto ad alcune settimane fa, i punti vendita hanno assorbito meglio il colpo.



Le scorte preventive fatte prima che arrivasse l’ultimo provvedimento restrittivo hanno permesso di garantire approvvigionamenti sufficienti per gestire i flussi di clientela. Oggi nuove scorte arriveranno ed i banchi torneranno ad essere pieni.