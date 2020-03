Emergenza Coronavirus: in Liguria salgono a 261 i casi positivi, c'è anche un bimbo di 11 mesi ricoverato al Gaslini

Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.124 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Dei 137 ospedalizzati (+ 28 rispetto a ieri), di cui 38 in Terapia intensiva, (+ 4) sono suddivisi tra:

Asl 1: 17 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 31 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 28 in Malattie infettive, 15 in Terapia intensiva

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID)

Galliera: 19 (di cui 4 in Terapia intensiva)

Gaslini: 1 (si tratta di un bambino di 11 mesi in buone condizioni)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Al domicilio: 124

Sorveglianza attiva: 1.124 persone in Liguria (+59 rispetto a ieri):

Asl 1 – 222

Asl 2 – 299

Asl 3 – 191

Asl 4 – 139

Asl 5 – 273



Totale chiamate:



Aggiornamento dalle ore 00:00 alle ore 17:00

In parentesi dalle ore 17:00 del 11 alle 17:00 del 12 marzo



Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3663 (5356)

Chiamate gestite: 2911 (4393)

• Transitate al PSAP2: 1440 (2239)

• Filtrate: 1471 (2154)

Informazioni 1021 (1554)

Altro: 752 (963)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 1129 (1737)

• 118 Genova: 508 (791)

• 118 Savona: 164 (283)

• 118 Imperia: 169 (254)

• 118 La Spezia: 144 (209)

• 118: Lavagna: 125 (175)

• Altri fuori Regione: 29 (35)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 1201 (1554)



292 (492) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

168 (250) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

561 (1094) che volevano solo informazioni.