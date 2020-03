Effetto Coronavirus a Bordighera e Vallecrosia: TUTTO CHIUSO e strade deserte, #iorestoacasa (Foto)

‘Tutto chiuso’ e le città sono davvero spettrali. Chi ha qualche annetto sulle spalle ricorda le domeniche dell’austerity negli anni ‘70, quando non si poteva circolare con le auto, ma ovviamente oggi accade qualcosa di radicalmente diverso.

Da diversi giorni, anche se fortunatamente a molti di noi non è toccato subire quei momenti, sembra quasi di vivere in guerra mentre a tanti può sembrare un film catastrofico o un brutto sogno. Purtroppo, però, è tutto vero e la situazione da oggi si è ulteriormente inasprita.

‘Tutto chiuso’ e l’estremo ponente della nostra provincia si allinea a quanto chiesto ieri dal Premier. Vallecrosia e Bordighera sono città spettrali, come si può vedere dalle foto di Eugenio Conte. In giro poche auto e di pedoni non se ne vedono.

E’ l’effetto dell’ultimo Decreto Ministeriale che, di fatto, da oggi ‘chiude’ tutta l’Italia. La nostra provincia si allinea e le strade rimangono vuote.