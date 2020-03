Coronavirus: assalto di turisti del weekend scorso, i Comuni delle Valli Argentina ed Armea chiedono controlli al Prefetto

In questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus, l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea ha chiesto al Prefetto Alberto Intini maggiori controlli sulle strade e soprattutto sui mezzi pubblici con l'obiettivo di scoraggiare gli spostamenti. La richiesta è maturata dopo un weekend in cui i borghi che caratterizzano queste due vallate, sono stati presi d'assalto da turisti e ciclisti.



Tutto questo prima che il presidente del consiglio Giuseppe Conte, firmasse il decreto che ha istituito su tutta Italia la zona rossa. Oggi, grazie a questa misura più restrittiva, appare chiaro a tutti quanto sia fondamentale non uscire di casa per limitare il diffondersi del contagio da Covid-19.



Un concetto chiaro già da alcune settimane ma sottovalutato o completamente ignorato da molti. Un problema che viene denunciato dall'ente che accomuna Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana e Bajardo. Infatti, nella missiva viene scritto a chiare lettere: “...lo scorso weekend, soprattutto nella giornata di domenica, l’entroterra è stato meta di 'sconsiderati…' che hanno 'pensato di riversarsi nell’entroterra'. Considerato che l’entroterra è popolato prevalentemente da persone anziane sarebbe auspicabile un controllo anche sui mezzi pubblici e sui 'gruppi di ciclisti'”.



Al momento se si vuole uscire di casa bisogna avere con sé un'autocertificazione che giustifichi lo spostamento. Oltre a questo l'ultimo decreto Conte vieta situazioni di assembramento, tanto nei luoghi pubblici quanto nelle attività.



Di fatto, nella lettera, l'Unione chiede che i controlli non siano demandati ai soli rappresentanti locali delle forze dell'ordine e soprattutto che vengano fatti con sistematicità. “Per quanto attiene l’afflusso domenicale con gli ultimi provvedimenti ministeriali della settimana gli spostamenti dovrebbero essere bloccati, ma saranno necessari adeguati controlli che peraltro le forze dell’ordine locali stanno già facendo con le loro disponibilità. Per le attività come bar e ristoranti, alcuni fortunatamente hanno optato per la chiusura totale, per gli altri è necessario un controllo sul rispetto delle norme di sicurezza soprattutto nel fine settimana”.