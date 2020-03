Arma di Taggia: si capotta con il furgone ma si ferisce lievemente, incidente sulla A10 in direzione Genova

Un furgone si è capottato, poco prima delle 16, all’uscita di una galleria, al km 133 tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione Genova, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il conducente del mezzo, che è uscito dal furgone con le sue gambe e, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Strada, i Vigili del Fuoco di Sanremo, gli operai della A10 ed un’ambulanza.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi e la viabilità non ha subito rallentamenti, visto che il traffico anche sulla A10 è ridotto per l’emergenza Coronavirus.