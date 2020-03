Al confine italo-francese aumentano i controlli: in Costa Azzurra ci si chiede se si può venire nel nostro paese (Foto)

Anche i francesi si chiedono se possono venire in Italia, vista la situazione Coronavirus. Come scrive oggi Nice Matin sono presenti diversi controlli ai confini di Ponte San Ludovico e San Luigi.

Il primo consiglio è quello, ovviamente, di evitare viaggi turistici, anche se a dir la verità, di francesi da tempo non se ne vedono dalle nostre parti. Dopo l’annuncio del Premier Conte di lunedì scorso, a Mentone e zone limitrofe la domanda più comune è “Possiamo attraversare il confine?” ma, alcune risposte alle questioni dei francesi, sono arrivate ieri dal Prefetto delle Alpi Marittime, in assenza di una chiara comunicazione da parte delle autorità italiane sul versante francese.

"Importanti misure sono state prese con decreto del governo italiano - ha dichiarato Jean-Gabriel Delacroy, capo dello staff del prefetto - per limitare i viaggi fino a nuovo avviso. Per quelli di natura professionale e per motivi di salute, i francesi consentono di spostarsi da una città all'altra e c'è anche la possibilità di farlo per questioni importanti, se c’è l’autorizzazione delle forze dell’ordine italiane.

La prefettura delle Alpi Marittime ha sottolineato come, per i trasgressori, l'inosservanza del Decreto è punibile in Italia con una pena detentiva fino a tre mesi e una multa di duecento euro. "Ai turisti francesi ancora presenti sul territorio italiano – sottolinea il Prefetto - non sarà impedito di raggiungere una stazione o un aeroporto e non impedisce il loro ritorno in Francia”.

C’è stato anche un importante chiarimento per l'enorme numero di lavoratori transfrontalieri che si recano a lavorare in Italia. Per questo viene chiesto di scaricare l’autocertificazione che, da alcuni giorni, tutti siamo tenuti ad avere nel nostro paese: “Se un lavoratore francese non ha questo documento per la prima volta è libero di produrre qualsiasi documento attestante la sua buona fede, una carta di lavoro, o una tessera professionale”.

Il prefetto delle Alpi Marittime invita i cittadini a non recarsi sul territorio italiano? "Le autorità italiane accettano l'ingresso sul loro territorio di cittadini francesi – ha risposto - che si spostano per motivi professionali o di salute. I nostri amici e vicini italiani vogliono concentrarsi sui loro problemi e limitare questi viaggi. Si tratta di rispettare la volontà del governo italiano”. Lo stesso Prefetto, però, sottolinea che alla frontiera i controlli anti-immigrazione rimangono efficaci come lo sono stati per diversi mesi.

Da ieri, al confine, la Polizia italiana ha iniziato a limitare l'ingresso di tutti i veicoli e, solo le persone con un motivo chiaro (motivi professionali, familiari o di salute) può attraversare il confine. La Polizia, con i volti protetti da maschere e guanti, stanno filtrando gli andirivieni degli automobilisti.

Intanto Éric Ciotti, Deputato della prima circoscrizione elettorale delle Alpi Marittime, ha denunciato una “Gestione incoerente della situazione”. In una lettera al Primo Ministro, ha chiesto al governo di adottare le misure necessarie urgentemente e sostiene la necessità di una posizione comune su entrambi i lati del confine: "È una questione di salute dei francesi e di gestione di un virus che si sta diffondendo esponenzialmente sul nostro territorio".