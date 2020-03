Un momento di gioia sportiva per la nostra provincia: il ciclista dianese Bonifazio ha vinto la 5ª tappa della 'Parigi-Nizza'

Il ciclista dianese ha vinto oggi la quinta tappa della Parigi-Nizza, corsa che si sta svolgendo in Francia. Un momento di conforto per il ciclismo italiano ed anche per la nostra provincia.

Bonifazio ha vinto a La Côte Saint André (Isère) in un momento molto difficile nel mondo dello sport e che colpisce anche il ciclismo. Una gara, la Parigi-Nizza, che si sta svolgendo lontano dal pubblico per limitare i contatti.

Dopo aver tagliato il traguardo da vincitore, Bonifazio ha detto: "E' un momento difficile per l'Italia, per l'Europa. Mando un messaggio a tutti i familiari e gli amici".