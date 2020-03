Lettura a distanza: ecco i siti consigliati dalla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia

La Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia segnala la possibilità di poter leggere da casa in questi tempi di clausura forzata.

Per gli utenti della Biblioteca in possesso della tessera di iscrizione si può consultare You Lib. Ecco come fare:

1. Entrare in www.biblioteca.aprosiana.it

2. Catalogo

3. Sebinaliguria (Servizio bibliotecario nazionale polo interprovinciale)4. Seleziona (cliccare) su You LIb

5. A destra (cliccare) su Accedi

6. Nel campo Utente: immettere numero codice personale, desumibile dalla tessera, senza gli eventuali zeri iniziali

7. Nel campo password: immettere la propria data di nascita ../../…

8. Appare una finestra di dialogo per cambiare la password (seguire istruzioni guidate intuitive)

9. Appare la home page di You lib con a destra l’elenco risorse a cui si può accedere

10. Le risorse più datate si aprono facilmente, per le nuove occorrono alcuni passaggi guidati dal sistema

Per tutti invece consiglia questi siti internet:

· Liberliber: https://www.liberliber.it/ Libri in italiano e musica

· Project Gutenberg: https://www.liberliber.it/ Libri nel pubblico dominio in molte lingue (compreso l’italiano)

· Wikisource: https://wikisource.org/wiki/ Libri nel pubblico dominio o con licenza libera in molte lingue

· Wikibooks: https://www.wikibooks.org/ Manuali e libri di testo con licenza libera (opere originali)

· Internet Archive: https://www.archive.org/ Raccolta di libri, video, musica, ecc.

· Hathitrust: https://www.hathitrust.org/ Biblioteca digitale con sistema efficiente di ricerca e consultazione

· Google Books: https://books.google.it/ La biblioteca digitale di Google

· MDZ: https://www.digitale-sammlungen.de/ 2,5 milioni di libri digitalizzati dalle raccolte della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, il 70% dei quali fruibili liberamente

· Gallica: https://gallica.bnf.fr/ Biblioteca digitale francese di ambito nazionale. Vastissima raccolta

· SimplyE: https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral/simplye App per cellulare della New York Public Library per la lettura di libri digitali (opere nel pubblico dominio, la maggior parte in inglese e in italiano)

· Internetculturale: https://www.internetculturale.it/ Biblioteca digitale italiana di ambito nazionale

· Biblioteca Digitale Ligure: http://bibliotecadigitale.regione.liguria.it/ Regione Liguria