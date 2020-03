Emergenza Coronavirus: troupe della tv francese TF1-LCI per le strade di Sanremo “In Italia giuste misure, in Francia arriveranno stesse regole” (Foto)

Oggi Sanremo vive in un clima surreale l'applicazione delle ultime disposizioni annunciate ieri sera dal Premier Giuseppe Conte. Una serrata generale che, di fatto, restringe di molto il campo delle attività ancora aperte: servizi essenziali e poco più.

Questa mattina nel silenzio di via Matteotti c'era anche una troupe dell'emittente all news francese TF1-LCI, in città per alcuni collegamenti in diretta e le interviste ai passanti. Abbiamo scambiato qualche parola con il collega d'oltralpe il quale, a differenza dei giornalisti televisivi italiani, ancora non era dotato di strumenti come l'asta per il microfono o, in generale, accortezze per mantenere le distanze dall'intervistato.

“Da voi in Italia siete più avanti con i provvedimenti, in Francia arriveranno le stesse regole nelle prossime settimane” ci dice il giornalista di TF1-LCI. Ma, intanto, per il momento restano un netto divario tra i provvedimenti messi in campo a distanza di pochi chilometri.