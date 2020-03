Emergenza Coronavirus: la serrata svuota le strade di Sanremo, scenario spettrale in centro. Ma c’è ancora qualcuno che non ha capito l’importanza di restare a casa (Foto e Video)

Ci risiamo. Dopo la nostra prima uscita di martedì, siamo tornati per le strade di Sanremo per testimoniare l’atmosfera che si vive in città dopo la serrata ordinata ieri dal Premier Giuseppe Conte con la firma del nuovo Decreto con il quale ci viene richiesto un ulteriore passo avanti per sconfiggere il contagio da Coronavirus.

La situazione è a dir poco spettrale. Fa un certo effetto, non si può negare, vedere Sanremo con così poca gente per strada, sia a piedi che in auto. Bisogna, però, constatare come la maggior parte dei passanti che incontriamo siano anziani, proprio la categoria più esposta all’epidemia. Perché qualcuno non ha ancora capito l’importanza del rispetto delle regole? Stare a casa non è importante, è fondamentale. Specie per chi rischia di più.

E poi si lavora all’esterno di alcune attività commerciali, come i bar e ristoranti che stanno gestendo le scorte avanzate per evitare che si sprechi cibo. Poi si penserà a come andare avanti per resistere a questo periodo di chiusura. Sempre senza sapere quando tutto potrà ripartire.

Noi, nel nostro piccolo, continueremo a fare il tifo per Sanremo, per la nostra Riviera, per tutta la Liguria e per l’intera Italia. Rispettiamo le regole ora e andrà tutto bene.