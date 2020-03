Cna Imperia: uno sportello ‘Sos Imprese’ per fornire supporto e dare risposte agli imprenditori

Cna Imperia ha istituito uno sportello ‘Sos Imprese’ per fornire supporto e dare risposte, così da affrontare l’emergenza COVID-19 (Coronavirus): la struttura, che si avvale degli esperti della CNA provinciale e risponde alle richieste di chiarimento alla mail segreteria@im.cna.it, opera in stretto collegamento con la Cna Nazionale, che ha attivato una e-mail dedicata, tfcovid19@cna.it .

“La diffusione del COVID-19 sta minacciando la salute dei cittadini e generando un sentimento comune di fragilità e di esposizione a rischi mai conosciuto”, dichiara Michele Breccione, Presidente territoriale CNA Imperia.

“L’epidemia ha innescato un rallentamento improvviso dell’attività economica che sta interessando tutta l’Italia. Interi settori si sono fermati e la maggior parte delle imprese registra cali mai sperimentati in precedenza. Una situazione del tutto inedita e per certi versi paradossale che ci obbliga ad adottare soluzioni e comportamenti destinati a modificare, sia pur temporaneamente, le nostre quotidiane abitudini e attività. Siamo tutti chiamati ad un sacrificio individuale per il bene della collettività".

“La Cna mantiene sin dall’inizio delle crisi un’interlocuzione costante con le Istituzioni e contribuisce a fornire un quadro aggiornato delle complesse situazioni, che devono fronteggiare le imprese, alle prese con il sostanziale blocco dell’attività. Le nostre richieste hanno in parte già trovato risposta nei provvedimenti che si stanno susseguendo e vanno nella direzione di non sottrarre preziosa liquidità in una fase in cui non si realizzano incassi. Abbiamo chiesto l’adozione di misure di emergenza, quali la sospensione del versamento delle imposte, delle cartelle esattoriali, dei contributi e dei pagamenti delle utenze, la proroga dei pagamenti dei tributi locali.”

E ancora continua Breccione: “Il potenziamento del fondo di garanzia, il sostegno al reddito dei dipendenti attraverso la cassa integrazione in deroga o fondi di solidarietà, il rinvio di scadenze e di adempimenti. Per la seconda fase stiamo sollecitando l’adozione di interventi per alleggerire gli oneri burocratici e sostenere l’attesa ripresa della domanda e degli investimenti pubblici e privati".

“Confermiamo che tutte le nostre sedi territoriali, in questo momento di difficoltà ed emergenza sanitaria, restano aperte, con accesso su appuntamento.”, incalza Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “I colleghi CNA sono a completa disposizione dell’utenza via e-mail e via telefono: siamo alle prese con numerosissimi quesiti e dubbi posti dagli associati a cui, malgrado alcune difficoltà interpretative a causa anche di una successione di decreti non sempre chiari, offriamo costante supporto ed assistenza".

E conclude “Per il bene di tutti e per incoraggiare comportamenti virtuosi, che non mettano a rischio la salute pubblica, invitiamo imprenditori, artigiani, cittadini e pensionati a recarsi nei nostri uffici solo per pratiche urgenti e inderogabili, previo appuntamento telefonico. CNA Imperia garantisce la propria presenza sul territorio, ma nel rispetto scrupoloso delle disposizioni governative: chiediamo a tutti di agire con la massima cautela e responsabilità, per la sicurezza e la salute di ognuno di noi".