Al tempo del Coronavirus #iorestoacasa ma Mi Alleno, online un programma di allenamento gratuito

Da un’idea del fondatore e Master Trainer Gianluca Petrai e della sanremese Tiziana Etoschi, responsabile eventi e marketing, è nato il programma BYC FIT di attività fisica online per permettere alle persone di mantenersi in salute e distrarsi in questi gironi difficili. Il Team BYC FIT è composto da triners di diverso livello che supportano le persone online in questo periodo, nel rispetto del decreto ministeriale.

Ecco cosa è e come funzione: “BYC FIT è sinonimo di allenamento, ideato, studiato e basato su evidenze scientifiche. Un gruppo di Trainers qualificati che ha ben pensato di condividere alcuni dei format creati, mediante tutti i canali social, per dare la possibilità a tutti di potersi allenare da casa.

Dall’outdoor in giro per il mondo, alle convention, all’indoor nelle palestre, alle dirette FACEBOOK ed intensa comunicazione su INSTAGRAM nel giro di pochissime ore. Questo per la fattiva collaborazione di tutto lo Staff e dei Trainer BYC FIT nonché per la struttura aziendale che si poggia su contenuti creati in casa Tilldend.

Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei decreti emessi dal governo che vieta di uscire di casa almeno per le prossime settimane. Ed allora in caso di necessità bisogna far si che diventi virtù!

Ora che tutte le palestre sono chiuse, BYC FIT si adopera per fornire un servizio di qualità e coinvolgere le persone dando loro qualche ora di spensieratezza, ma fattore ancora più importante, incentivarle a fare attività fisica per la propria salute.

Dirette Facebook totalmente gratuite, cadenzate in un vero e proprio planning da palestra virtuale dove le persone possono scegliere se allenarsi con il format No stres su base pilates/yoga oppure scegliere un allenamento funzionale di media intensità con il format Bycfit&walking oppure spingersi oltre con il format BYC FIT STRONG + HIIT. E per gli appassionati della Boxe e dell’allenamento pre-pugilisico potranno allenarsi con il campione Europeo Emanuele Blandamura nel nuovo format BYC FIT G.E.BOXE.

Master Trainer, Trainer BYC FIT Specialist e tutto il team Tilldend- BYC FIT lavorano quotidianamente in questo periodo particolare, stressante ma allo stesso tempo denso di significati che forse ci insegnerà tanto, per offrire un servizio globale e di assoluta qualità. Dal 9 marzo infatti hanno preso il via le dirette sui canali social aziendali, che tutti possono seguire, a titolo gratuito, per circa 30-40 minuti.

In queste giornate di incertezza bisogna essere capaci di tirar fuori il meglio ed aiutare chi magari si trova in difficoltà anche dal punto di vista mentale oltre che fisico.

A tal proposito sono partite anche consulenze online su alcuni consigli da mettere in pratica per vincere lo stress, gestire il tempo ed evitare di rifugiarsi nel cibo. Una passione condivisa che ha come scopo quello di regalare attimi di allenamento e di divertimento senza badare a quello che sarà, nel pieno rispetto del momento storico in cui viviamo.

Lo sport è innanzitutto disciplina, la disciplina è rispetto delle regole ed ora più che mai il rispetto delle regole è vita!

Il senso di appartenenza, di unione sono alla base della nostra battaglia da vincere nelle prossime settimane, noi di BYC FIT vi siamo vicini con tutta la nostra passione e competenza. Vi aspettiamo sui nostri canali social per allenarci insieme oggi, domani e sempre!”.

Lo Staff BYCFIT:

Tiziana Etoschi, responsabile eventi, marketing e comunicazione

Simona Colubriale, responsabile segreteria

I TRAINERS BYC FIT:

Gianluca Petrai, Master Trainer

Giorgio Gandelli, Master Trainer

Emanuele Blandamur, Master Trainer

Reyna Espinoza, Master Trainer

Pietro Bellini, Specialist Trainer

Alessio Nannetti, Specialist Trainer

Valeria Gianforte, Specialist Trainer

Donatello Pecciarini, Specialist Trainer

Marco Galluzz, Specialist Trainer

Roberto Zermo, Specialist Trainer

Fabrizio Di Russo, Trainer PRO

Matteo Giampaolo, Trainer PRO

Dario Panetta, Trainer PRO