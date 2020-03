Al posto dell'aperitivo le 'videolezioni' per gli alunni dell'Istituto 'Colombo' ai tempi del Coronavirus

Anche l’Istituto Colombo di Sanremo (che ha anche una sede staccata ad Arma di Taggia) si è attivato da alcuni giorni con videolezioni a distanza, interattive e in diretta, attraverso un’apposita piattaforma online individuata dagli esperti informatici della scuola.

La particolarità messa in atto è stata quella di proporre anche alcune lezioni in codocenza, quindi con due professori anziché uno, in linea con la consolidata offerta didattica tradizionale del Colombo che vede molte discipline in codocenza. La volontà dei docenti è proprio quella di creare in qualche modo, per quanto possibile, una ‘normalità’ nell’attività di studio con i ragazzi, proprio per tranquilizzare gli studenti in una situazione emergenziale tale da creare preoccupazione e ansia. Da sempre il corpo docente di questa scuola ritiene importante prendersi cura degli studenti, e non solo offrire loro dei contenuti formativi.

Particolarmente interessante l’esperimento messo in atto da due docenti, le prof.sse Melina Caiazzo e Barbara Vitti. “Sostituire l'aperitivo del venerdì sera con gli amici non è certo facile. Ma in tempi particolari, iniziative speciali per ragazzi speciali – così ci dicono le due docenti del Colombo – e allora abbiamo pensato a un'iniziativa originale per aiutare i ragazzi a restare in casa il venerdì sera: un invito ai propri alunni ad un Aperitivo Filosofico Letterario via internet. Il primo di questi appuntamenti sarà domani sera e avrà come tema, visto il momento che stiamo vivendo, ‘Il superamento del pessimismo in Schopenhauer e Leopardi’. L'idea di costruire percorsi interdisciplinari era già stata portata avanti durante l'anno scolastico sul tema della giustizia per il progetto ‘la responsabilità della memoria’, con l'intenzione di svolgere il consueto convegno finale. L'emergenza ci ha costretto a ripensare la didattica con soluzioni alternative e soprattutto a volere ritrovare un contatto umano in questo momento di lontananza forzata.”