La Gradinata Nord Sanremo scende in campo contro il Coronavirus: al via la raccolta fondi dei tifosi biancoazzurri

Anche il mondo del calcio si mobilita per raccogliere fondi a favore di chi sta lavorando ogni giorno sul campo nella lotta al Coronavirus.

La Gradinata Nord Sanremo si stringe forte al fianco di medici, infermieri, soccorritori, volontari che, in questo momento di grandissima difficoltà del nostro Paese, svolgono un lavoro complicatissimo con orari estenuanti per cercare di provare a risolvere, una volta per tutte, la battaglia contro il virus Covid19.

Anche noi (e non è una novità), abbiamo deciso di attuare una raccolta fondi da destinare all’ospedale della nostra città, sperando, che quanto ricavato serva per acquistare, anche una semplice mascherina, per combattere ed eliminare questo maledetto virus infettivo.

Qui il codice Iban della carta Postepay (4023600926751555) dove effettuare il bonifico oppure una semplice ricarica intestato ad uno dei ragazzi del direttivo del Gruppo Matteo Bonuccelli (BNCMTT80P29I138I)

Per qualsiasi informazione, scrivere si può contattare telefonicamente al seguente numero: 347 7763739 di Cesare Beltrami.

Seguirà, con tanto di foto, copia dell’avvenuto bonifico della somma incassata.

Aiutiamo per aiutarci.