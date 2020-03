Ventimiglia: Enrico Ioculano sull'emergenza "Siamo chiamati per la prima volta ad una responsabilità collettiva"

“Per la prima volta la nostra generazione è chiamata ad una responsabilità collettiva, ad agire come protagonisti in una realtà a cui molto spesso siamo stati indifferenti perché ‘tanto toccava gli altri’.”

Interviene così il Consigliere di opposizione ed ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano. “Ci troviamo, nostro malgrado – prosegue - in un contesto del tutto nuovo e inaspettato e dobbiamo far fronte alla novità di doverci muovere come un'unica entità, un collettivo, un popolo. Un popolo nel senso alto del termine, fatto di consapevolezza, determinazione, tenacia e responsabilità. Abbiamo il dovere di ricambiare col nostro comportamento quanto ricevuto dai nostri nonni e dai nostri genitori e ora prenderci cura di loro, a maggior ragione che il nostro sforzo è ben più leggero del loro”.

“Oggi capiamo l'importanza dello Stato e del farne parte – termina Ioculano - sappiamo che noi dobbiamo fare qualcosa per la Repubblica. Altre generazioni in modi e contesti diversi hanno affrontato la loro prova. Faremo la nostra parte a testa alta. Sconfiggeremo il coronavirus e ci rialzeremo insieme! W l'Italia!”.