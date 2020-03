Santo Stefano al mare: le misure di aiuto messe in atto dal sindaco Elio Di Placido per l'emeregenza Coronavirus

Il comune di Santo Stefano al mare sta mettendo in atto alcuni servizi d'emergenza per fonteggiare l'emergenza Coronavirus.

Il sindaco Elio Di Placido ha comunicato alla popolazione tramite i principali canali social le misure attivate per andare incontro ai cittadini. Le stesse verranno diffuse anche a mezzo cartaceo per raggiungere anche chi non utilizza computer e telefoni in particolare la fascia più anziana del paese.

Come si legge sulla pagina facebook del comune Santo Stefano al mare:

"L'emergenza Coronavirus impone a tutti di far prevalere il proprio senso civico e il rispetto delle norme diffuse dal Governo. Santo Stefano al mare e la sua amministrazione stanno cercando di affrontare questo momento difficile e non chiaro cercando di aiutare la popolazione.



Per chi avesse necessità di ricevere spesa o medicinali a domicilio è possibile telefonare ai numeri: 0184-484118 oppure 0184-484119 (orari: dal lunedì a venerdì 9.30-12.30). I negozi del paese che si sono resi disponibili ad effettuare consegne gratuite a domicilio sono: ALIMENTARI LE GEMELLE 0184484209 e ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA GALLI 3664946484 - 0184485895, MACELLERIA NATTA 0184484122, MARKET DELLA TERRAZZA (AREGAI) 358-3728931

Durante questo periodo di emergenza la Farmacia sarà aperta anche il mercoledì (consueto giorno di chiusura settimanale) per informazioni potete contattarla al numero 0184 486862



Chi si trovasse solo, non avesse nessuno a cui rivolgersi e avesse problemi sia di salute che di natura sociale dati dall'emergenza, può telefonare ai numeri 0184-484118 oppure 0184-484119

Un gruppo di volontari è in azione per portare il proprio aiuto a chi ne avesse bisogno



E', come sempre, attivo il pulmino per chi non potesse muoversi autonomamente anche se consigliamo a tutti di rimanere a casa.



Questa lista sarà in continuo aggiornamento. Non esitate a contattarci in caso di bisogno e segnalazioni, l'amministrazione è al vostro servizio e uniti riusciremo a farcela anche questa volta #SANSTEVACE"