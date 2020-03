Sanremo: misure straordinarie dal Governo per 25 miliardi, intanto i commercianti portano pizze gratis al 'Giannoni' (Foto)

"Il Governo ha annunciato risorse straordinarie per 25 miliardi di euro. Un segnale molto forte, determinante in questo momento delicatissimo. In attesa di conoscere i dettagli del decreto (il primo da 12 miliardi dovrebbe essere approvato entro la fine della settimana), si parla di stanziamenti per sanità, protezione civile, imprese e commercio e lavoratori (sostegno alla liquidità, allargamento ammortizzatori sociali, cassa in deroga per tutti i settori, fondo di integrazione salariale), lavoratori autonomi (si stanno valutando misure di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oltre ad altre forme di indennità) e famiglie (moratoria su prestiti e mutui, congedi parentali, voucher)".

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, commentando le decisioni prese dall'esecutivo nazionale. "Rilancio l’appello a tutti i commercianti, operatori turistici, esercenti e imprenditori sanremesi - prosegue il primo cittadino - anche se capisco bene il momento difficilissimo e la demoralizzazione, ma teniamo duro. Prima di assumere decisioni drastiche e lasciare indietro qualcuno, aspettiamo le risorse statali. Continuiamo a resistere".

"A tutti, invece - prosegue Biancheri - ribadisco ancora di attenersi scrupolosamente alle regole impartite. Gli epidemiologi concordano nel ritenere i prossimi 10-15 giorni i più difficili ma anche quelli potenzialmente decisivi. Evitiamo ogni spostamento inutile. Stiamo a casa il più possibile. Insieme a Polizia locale e Protezione civile stiamo lavorando per monitorare il più possibile tutto il territorio, assistere quante più persone possibili e sensibilizzare tutti alle prescrizioni fornite. Sono giornate lunghe e complesse, ma appena riesco cerco di rispendere anche a tutti messaggi che mi state mandando con richieste di informazioni e consigli".

"Ringrazio ancora tutti, cittadini e commercianti - termina - che continuano a chiamarmi per chiedermi come poter aiutare. L’ultima in ordine di tempo una pizzeria che voleva fare una donazione di cibo, che ho proposto di destinare all’ospedale a beneficio di medici e paramedici impegnati in prima linea. Forza Sanremo. Restiamo uniti. Superiamola insieme".