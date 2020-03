Sanremo: funziona la prima serata di chiusura totale, tutti rispettano il 'coprifuoco' e le città sono spettrali (Foto)

Alla fine gli appelli servono a qualcosa. Almeno questa è la netta impressione che si evince da un giro fatto ieri sera alle 21.30 per immortalare la situazione dei locali a Sanremo. Tutto chiuso, per fortuna. Non si registrano furbi (se fosse successo sarebbe stato meglio dire incoscienti) che hanno deciso di tenere aperto in barba alle direttive nazionali e locali.

Sanremo si presenta in modo ‘spettrale’, con bar e ristoranti che hanno abbassato le serrande e nessuno, davvero nessuno, in giro. Fa impressione vedere soprattutto piazza Bresca, immaginandola un mese fa, ai tempi del Festival. Che brividi! Solo la farmacia di turno, la Calvi, ha le classiche luci accese all’interno mentre piazze e vie vedono solo qualcuno che porta i cani a fare i bisogni ed altri che ci confermano che stanno rientrando dal lavoro.

Gli italiani e, in questo caso i sanremesi, hanno capito e stanno a casa. Sarà sicuramente difficile riprendersi, sul piano morale e soprattutto economico ma, secondo le notizie che ci arrivano da Wuhan in Cina dove veramente è stato chiuso tutto, questa è l’unica soluzione.

Anche nelle altre città della nostra provincia non si sono registrati locali che hanno deciso non ottemperare alla direttiva e questi sono sicuramente segnali positivi. Ieri era la prima sera ma si andrà avanti. Dovremo superare un momento difficilissimo, unico nella storia se si eccettuano i periodi bellici. Purtroppo siamo di fronte ad una situazione simile ma dobbiamo accettarla. Non c’è altro da fare.

#iostoacasa: l’hashtag coniato e le continue raccomandazioni che arrivano da tutti sembra aver fatto breccia negli italiani. All’inizio in pochi avevano compreso l’importanza del momento ma da ieri, forse, qualcosa è cambiato. Grazie a tutti, insieme ce la si può fare.