Riva Ligure: il Sindaco Giuffra sospende il mercato del lunedì "Le città sono spettrali, appendiamo il Tricolore alle finestre" (Video)

Serie di disposizioni, quelle prese questa mattina di concerto con il Comandante della Polizia Locale, da parte del Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Decisa la sospensione del mercato settimanale del lunedì e l’intensificazione delle attività (è entrato in servizio il nuovo agente di Polizia Locale) di controllo e di repressione dei comportamenti lesivi della salute pubblica.

Verrà limitato l’accesso al municipio solo su appuntamento ed apertura dell’Ufficio Anagrafe/Stato Civile/Protocollo nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9:30 alle 12. È stato disposto che tutte le comunicazioni avvengano via posta elettronica certificata e via posta elettronica ordinaria, E’ stato attivato un servizio di ascolto e di indirizzo a favore dei cittadini, tutti giorni dalle 8 alle 17, al numero +39 329 3813608.

Il Sindaco ha confermato il divieto ai titolari delle strutture turistico ricettive ed ai proprietari-detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico della Regione Liguria di ospitare soggetti i cui spostamenti non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute.

“Anche oggi – ha detto Giuffra - siamo di fronte a nuove misure che si aggiungono a quelle precedenti. Stamattina alle 10 Riva Ligure si presentava pressoché deserta (le foto lo confermano) e questo fatto mi fa ben sperare circa il fatto che i cittadini abbiano capito l’importanza di restare a casa. È un sacrificio, ne sono consapevole, ma è un sacrificio che dobbiamo fare. Nei momenti straordinari occorrono comportamenti straordinari. Senza se e senza ma. Nel contempo, ho potuto altresì apprezzare che l’invito che ho personalmente rivolto alle attività di somministrazione è stato recepito dalla quasi totalità degli esercenti. E giacché sono uomo di parola, vi confermo che troverò risorse straordinarie per arricchire di eventi debitamente pubblicizzati il prossimo mese di novembre. A quei 2/3 bar o ristoranti rimasti aperti, raccomando invece di rispettare i dettami delle normative in vigore. I controlli saranno serrati, con le inevitabili conseguenze per gli eventuali trasgressori. Analogamente, ci comporteremo in tutte le fattispecie previste dal Decreto”.

“Perché non esibiamo tutti il Tricolore dalle nostre finestre? Sarebbe un modo – termina Giuffra - per colorare il nostro paesee attualmente opaco, ma soprattutto per esprimere la nostra vicinanza a tutti gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale. A tutte quelle persone che non possono restare a casa perché hanno da prendersi cura di noi. Viva l’Italia!”