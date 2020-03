“Questa notte disinfesteranno del cielo con gli elicotteri”, l’ultima stupida bufala sull’emergenza Coronavirus

“Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com’è c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare. Fate girare sms”.

È questo il messaggio (che pubblichiamo per intero con tanto di errori) che sta girando da qualche ora anche su certi gruppi Whatsapp della nostra città. Viene difficile commentare una tale sciocchezza, ma il nostro mestiere ogni tanto ci mette di fronte anche a situazioni del genere.

Si tratta, ovviamente, di una clamorosa bufala, da neutralizzare con un minimo di buonsenso. Ma la cosa ha destato il nostro interesse quando qualcuno si è rivolto al noi per chiedere conferma della presunta operazione dal cielo.

Dalla nostra redazione lanciamo un appello accorato: se avete un mimino di buonsenso non credete a certe sciocchezze, fidatevi solo delle fonti ufficiali.