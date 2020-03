Emergenza Coronavirus: a Triora la sanificazione delle strade del paese con il cloro, un'iniziativa dell'Unione

È iniziata questa mattina la sanificazione delle vie esterne a Triora con l'uso del cloro. Questa mattina il sindaco Massimo Di Fazio insieme a molti membri dell'amministrazione comunale e con i volontari della squadra di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea hanno proceduto ad igienizzare le vie del paese delle streghe.



L'iniziativa è stata autorizzata dal dirigente Valter Pastorelli, responsabile del servizio finanziario dell'ente e viene seguita da Paolo Roverio, vicesindaco di Ceriana e responsabile per la squadra intercomunale. Nei giorni scorsi oltre all'acquisto del cloro l'Unione ha proceduto a comprare anche tutto il materiale necessario ai volontari per poter procedere a questa particolare pulizia atta ad eliminare potenziali rischi da diffusione del Convid-19 (Coronavirus).



Questa mattina la prima pulizia con questo sistema fatta dai volontari. Grazie a loro i singoli paesi dell'Unione riescono a risparmiare risorse importanti in un momento di difficoltà. L'obiettivo dell'Ente che riunisce Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana e Bajardo è di riuscire ad arrivare a garantire una disinfezione quotidiana in questi borghi soprattutto in prossimità di attività commerciali, come rivendite di generi alimentari e farmacie.