Emergenza Coronavirus: salgono a 185 i casi positivi in Liguria, sono 15 i ricoverati a Sanremo

Salgono di 53 unità i contagiati positivi al Coronavirus in Liguria, ora sono in totale 185. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 108 (34 in Terapia Intensiva) mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.065 i casi di sorveglianza attiva (+161 rispetto a ieri) su tutto il territorio ligure.

All'ospedale di Sanremo al momento sono 15 i casi di pazienti positivi ricoverati, due in più di ieri. Due restano in Terapia Intensiva. 27 sono i casi in Asl2 (4 in Terapia Intensiva), 31 al San Martino (12 in Terapia Intensiva), 10 all'Evangelico (7 in terapia Intensiva e 3 nel reparto COVID), 9 al Galiera (3 in Terapia Intensiva), 16 in Asl5 (di cui 6 Terapia Intensiva).

I 1.065 casi di sorveglianza attiva sono così suddivisi: Asl 1 - 214, Asl 2 - 288, Asl 3 - 238, Asl 4 - 104, Asl 5 – 221.

Moltissime le chiamate al numero unico di emergenza 112. I dati aggiornati (in parentesi dalle 17 del 10 alle 17 dell'11 marzo) vedono 3063 (4867) chiamate, 2715 (4019) delle quali gestite, 1426 (2138) transitate al PSAP2, 1289 (1881) filtrate. Sono state 888 le richieste di informazioni, 348 (848) per altri motivi.

Le chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria sono 1104 (1670):

• 118 Genova: 520 (783)

• 118 Savona: 168 (265)

• 118 Imperia: 168 (246)

• 118 La Spezia: 133 (195)

• 118: Lavagna: 84 (127)

• Altri fuori Regione: 31 (54)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle ore 17 di oggi: 888

316 sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

155 sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

417 che volevano solo informazioni

I numeri informativi di Regione Liguria sono: 010 5485767 / 010 5488679