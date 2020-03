Emergenza Coronavirus: Riva Ligure istituisce l'unità di crisi, il sindaco adotta diversi provvedimenti per contenere la diffusione del contagio

Anche il Comune di Riva Ligure si prepara a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per farlo l’amministrazione comunale ha costituito un’unità di crisi, composta dal sindaco Giorgio Giuffra e da Giuseppe Marsiglia, comandante della Polizia Municipale e responsabile della Protezione Civile.



Questo organo agirà nell’eccezionalità dettata da questa emergenza sanitaria, monitorando la situazione ed attuando le disposizioni governative, controllando il territorio.



Tra le iniziative spicca l’assunzione immediata di un agente di polizia locale fino al 30 settembre 2020 per potenziare l’organico dei servizi di polizia locale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Il nuovo agente servirà a fronteggiare l’emergenza attraverso il controllo e la repressione dei comportamenti lesivi della salute pubblica.



Il Comune inoltre punta anche sul monitoraggio degli accessi agli ecomobili per tracciare la provenienza degli utenti. Proprio per attuare le forme di controllo sui flussi di persone provenienti dalle zone potenzialmente a rischio, con il fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio.



Oltre a questo sono state avviate delle forme di tutela per i dipendenti pubblici ed i cittadini, limitando l’accesso al municipio solo su appuntamento e aprendo l’ufficio anagrafe stato civile protocollo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12. Infine è stato dispoosto che tutte le comunicazioni avvengano via posta elettronica certificata e via posta elettronica ordinaria.



Infine, anche Riva Ligure adotterà alcune iniziative rivolte alle persone anziane od affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita od acquisita. Per queste persone sarà possibile ricevere a casa i medicinali rivolgendosi direttamente alla locale farmacia. In più, a breve, sarà attivato un servizio di ascolto e di indirizzo a favore dei cittadini ed ospiti, attivo tutti giorni dalle ore 8 alle ore 17.



Naturalmente queste misure locali si adeguano ai provvedimenti nazionali, con bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18, oltre all’obbligo di garantire una distanza di sicurezza interpersonale per la clientela. “Le nuove misure si aggiungono a quelle precedentemente già assunte. È il momento della responsabilità.- spiega il sindaco Giorgio Giuffra - Mi rivolgo ai titolari di bar e ristoranti, ai quali richiedo uno sforzo suppletivo, raccomandando la distanza interpersonale di un metro tra le persone. Insomma, non bastano i tavolini distanziati di un metro! Tante volte, mi è capitato di vedere, nel mese di novembre, le vostre attività chiuse per ferie, all’unisono”.



“Ebbene, quelle ferie - se potete - fatele da oggi, restando a casa fino al 3 aprile prossimo. Non è un ordine, ma un invito a riflettere, perché se ognuno di voi fosse in grado di tirare la cinghia per qualche settimana, tutto diverrebbe più difficile per questo maledetto CODIV-19. Ed a quel punto, mi renderei disponibile a trovare risorse straordinarie per far in modo che novembre sia come il mese di agosto, ovvero ogni giorno, un giorno speciale. Non vi abbandonerò. Fate in modo che a prevalere sia la forza della serietà”.