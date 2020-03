Emergenza Coronavirus: la pizzeria 'Club 64' di Sanremo dona il pranzo al reparto di Rianimazione dell'ospedale

In questi momenti di enorme difficoltà ed emergenza spesso, per fortuna, esce anche il buono delle persone in grandi o piccoli gesti nei confronti del prossimo.

Questa mattina la pizzeria 'Club 64' di Sanremo ha scelto di donare il pranzo al personale del reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Borea', in questi giorni letteralmente sommerso dal lavoro.

“Grazie di cuore per le pizze calde, un bel gesto in un momento di grande difficoltà, tutto il personale del reparto di Rianimazione esprime un profondo ringraziamento alla pizzeria '64' che con grande generosità ci ha portato tante pizze calde” commentano dal 'Borea'. E, stando a quanto emerge da fonti comunali, sono sempre di più i cittadini che si rivolgono all'amministrazione per donare o mettersi a disposizione.