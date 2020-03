Emergenza Coronavirus: la Croce Verde chiama ed il Comitato Natale a Villa Boselli risponde, donazione alla pubblica assistenza

Il Comitato Natale a Villa Boselli ha effettuato una donazione alla Croce Verde di Arma Taggia nell'ambito della raccolta fondi legata all'emergenza Coronavirus. La pubblica assistenza armese nelle scorse ore aveva lanciato un appello rivolto alla cittadinanza, chiedendo aiuto per affrontare le spese ingenti sostenute per l'acquisto dei presidi igienico sanitari per personale e pazienti, oltre che per la sanificazione di mezzi (LINK alla notizia).



Di fronte alla richiesta della Croce Verde alla comunità, i genitori del Comitato hanno subito scelto di autotassarsi per dare una mano ad una importante realtà del territorio. Questa mattina c'è stata la donazione con il passaggio dell'assegno da 500 euro, tra i due presidenti, Riccardo Actis per il Comitato e Antonio Pizzolla della pubblica assistenza.



Si tratta di un gesto importante che aiuterà la Croce Verde in questo momento di difficoltà che coinvolge tutti. In questo caso il dono è stato salutato non con una tradizionale stretta di mano ma con i gomiti, rispettando così i comportamenti precauzionali per evitare il diffondersi del Convid-19.