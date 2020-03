Emergenza Coronavirus: la Croce Verde Arma Taggia attiva raccolta fondi per sostenere le spese eccezionali

"Caro concittadino, in questo momento di grande difficoltà chiediamo a tutti di darci una mano a superare tutto ciò".



La Croce Verde Arma Taggia si rivolge ai cittadini per affrontare l'emergenza Coronavirus. In queste ore la pubblica assistenza ha attivato la raccolta fondi per aiutare l'ente a sostenere le spese eccezionali legate ai presidi igienico sanitari ed alla sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei pazienti.



"Stiamo rifornendo il nostro magazzino di scorte di dispositivi di protezione sia per il nostro personale che per i pazienti, oltre a disinfettante e materiale per la sanificazione dei mezzi di soccorso ma l’impegno economico è troppo oneroso per la nostra associazione - spiega in un messaggio la Croce Verde Arma Taggia - Non si sa quando la Regione rimborserà la spesa, ma l’emergenza è adesso e noi dobbiamo far fronte a questa spesa ora, per poter lavorare in sicurezza per noi e per i pazienti che trasportiamo. È un momento di grande difficoltà, chiunque può aver bisogno del nostro aiuto nessuno è esente".



"Se vuoi aiutarci di seguito l’iban IT 31 I 08439 49090 000200101636, causale: 'Contributo per ambulanze Covid-19'. Ti ringraziamo fin d’ora per quanto potrai fare e nell’augurarci che questo momento difficile per tutti passi in fretta.