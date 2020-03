Coronavirus: il Comune di Bordighera vara misure di sostegno a favore del tessuto economico cittadino

L’Amministrazione Comunale di Bordighera interviene con misure di sostegno a favore del tessuto economico cittadino, in considerazione del quadro di difficoltà determinato dalla diffusione del virus COVID-19.

La Giunta Comunale ha oggi deciso di:

- rinviare la scadenza della prima rata TARI per l’anno 2020, con riferimento alle attività commerciali, a data uguale o successiva al 30 settembre 2020 rimandando a successivo provvedimento la definizione di tutte le scadenze TARI per l’anno 2020, sempre con riferimento alle attività commerciali;

- rinviare le scadenze relative ai piani di rientri (rateizzazioni) concesse a contribuenti titolari di attività commerciali con riferimento ai tributi comunali TARI, IMU e TOSAP.



Nei giorni precedenti era già stato deliberato di rinviare la scadenza del pagamento della TOSAP per le attività commerciali e dei canoni mercatali per gli ambulanti del giovedì. “Esiste un’emergenza sanitaria, che in questo momento è senza dubbio prioritaria, ed esiste anche un’emergenza economica che chiede risposte e aiuto. Oggi abbiamo adottato queste misure in sostegno delle attività commerciali e continueremo con altre iniziative: nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo difficile momento.” ha dichiarato Vittorio Ingenito.

Inoltre il Sindaco ha oggi firmato l'ordinanza n. 11, con oggetto 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione/annullamento attività commerciali su aree pubbliche e altre misure'.

Con tale atto viene disposto:

1. che per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso e fino a diverso provvedimento, allo scopo di evitare assembramenti di persone le sottoelencate attività commerciali su aree pubbliche vengono sospese/annullate:

- mercato settimanale – giorno di svolgimento: giovedì – sede: Lungomare Argentina;

- mercato degli Agricoltori (CIA) – giorno di svolgimento: giovedì – sede: Lungomare Argentina;

- mercato degli Agricoltori (Coldiretti) – giorno di svolgimento: sabato – sede: giardini Palazzo del Parco;

- Fiera delle Anime del 22 marzo 2020.

2. la chiusura immediata di parchi giochi e giardini pubblici recintati e il divieto di accesso a parchi giochi, giardini ed aree verdi non recintati, in modo da evitare assembramenti di persone presso le medesime;

3. che il Comando di Polizia Municipale vigili ai fini del rispetto della presente ordinanza adottando, in caso di violazione, le misure del caso.

Si ricorda che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del DL 23 febbraio 2020 n. 6.