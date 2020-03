Vallecrosia: il comitato 'Sbarco dei Saraceni' promuove raccolta fondi sulla piattaforma Gofundeme

Il comitato 'Sbarco dei Saraceni' di Vallecrosia, visto il momento delicato, ha deciso di intraprendere una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundeme.

"L’abbiamo chiamata #INSIEMESIVINCE perché siamo estremamente convinti che in questo momento così delicato dobbiamo unirci per aiutare chi in questo momento è in difficoltà. In questi giorni il personale sanitario sta facendo un lavoro eccezionale e noi con questa iniziativa vogliamo provare a dare un contributo al loro immenso sforzo.

Rimaniamo uniti e supportiamo il personale sanitario ricordiamocelo solo #INSIEMESIVINCE".