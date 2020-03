Ventimiglia: nessun richiamo di Assessori da parte di Forza Italia, De Villa: "Si lavora al fianco di Scullino"

L'assessore al commercio ventimigliese Matteo De Villa, forza Italia, ci scrive per prendere le distanze in merito alle ultime notizie relative a presunte frizioni nella maggioranza. Dice De Villa: "anche oggi i cittadini sono costretti a leggere di frizioni interne alla maggioranza e richiami da parte dei partiti nei confronti dei propri assessori. Per quanto riguarda Forza Italia non c'è stato alcun richiamo nei miei confronti sul caso Dimar, ne sul caso Seglia, ne altro. In merito al fatto che le decisioni vengano prese dal sindaco Scullino e dal suo Staff posso rassicurare che la giunta è operativa e molto unita, e lavora quotidianamente e seriamente per il bene della città, assumendosi le proprie responsabilità e decisioni. In questo momento di grave crisi legata al coronavirus credo che sia davvero superfluo parlare di inesistenti problemi nella maggioranza. Piuttosto, se ci sono discussioni tra alcuni partiti e i propri esponenti, cosa che non riguarda peraltro Forza Italia, li risolvano nelle loro sedi, perché la maggioranza unita deve continuare a lavorare al fianco di un grande Sindaco, per il bene della città".