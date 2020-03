Imperia: la consigliera comunale Monica Gatti chiede la sospensione del pagamento nel parcheggio nell’area esterna dell’Ospedale

“Nei momenti di difficoltà per tutti, le Amministrazioni devono essere al fianco dei cittadini dando il loro contributo per semplificare e agevolare una quotidianità che anche ad Imperia deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus”. Ad affermarlo è il Capogruppo della Lega Liguria Salvini di Imperia Monica Gatti, che spiega: “Per questo motivo chiedo al governo cittadino un piccolo gesto, ancorché simbolico, che venga incontro alla vita quotidiana dei suoi abitanti: sospenda il pagamento della sosta nelle strisce blu dei parcheggi nell’area esterna dell’Ospedale Civile in primis, e valuti se è il caso di applicare lo stesso provvedimento su tutto il territorio comunale sino al 3 aprile”.