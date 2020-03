Coronavirus, Scajola parla agli imperiesi: "Restare a casa è un obbligo, intensificheremo i controlli" (video)

“Restare a casa, deve essere chiaro a tutti, non è una raccomandazione, è un obbligo previsto dal decreto del governo. La prima cura che noi, ahimè oggi possiamo fare è solamente quella di stare a casa, perché decidiamo noi stessi con l’isolamento di fermare il virus". Il sindaco di Imperia Claudio Scajola torna a parlare ai suoi concittadini chiedendo il rispetto del decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che impone l'obbligo di non uscire di casa, per evitare la diffusione di contagio da coronavirus.



"Ecco perché è importante capirlo tutti, gli anziani, i più giovani, capire che questo sacrificio per due settimane forse potrà servire a fermare questo virus. Quindi dipende da noi, dal nostro comportamento, dalla nostra intelligenza. Ci sono a Imperia ancora troppe persone in giro, ed è per questo che sento il dovere di richiamare la vostra attenzione. Stiamo attenti, usciamo soltanto quando è consentito dalle norme, per andare a lavoro, con l’apposita certificazione, per caso di assoluta emergenza, per andare a fare gli acquisti di alimentari per mangiare, ma soltanto queste sono le possibilità per uscire di casa. E poiché è un obbligo, ci sono anche i controlli che saranno intensificati, ma cerchiamo di convincerci da soli, senza avere bisogno di essere multati o sanzionati. C’è addirittura il penale.





”.