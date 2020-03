Coronavirus: slittamento delle elezioni regionali? Piana "Governo ha preso in considerazione l'ipotesi"

Si fa sempre più largo l'ipotesi dello slittamento in autunno delle elezioni regionali. L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l'attività organizzativa del paese, e con questa anche la macchina amministrativa elettorale.



"Non c'è ancora niente di definitivo, sono usciti oggi alcuni articoli che parlano di questa ipotesi che sta prendendo in considerazione il governo", ha spiegato il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana.



Tra le elezioni che dovrebbero andare al voto, anche la Liguria.