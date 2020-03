Coronavirus: il governo stanzia 25 miliardi per fronteggiare l'emergenza. In arrivo contributi a lavoratori, famiglie e imprese

25 miliardi a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. È l’intervento annunciato da pochi minuti dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dai ministri dell’economia Roberto Gualtieri e del lavoro Nunzia Catalfo. La prima grande misura economica per fronteggiare l’emergenza coronavirus comprende dunque un forte intervento finanziario da parte del governo che prevede, tra gli altri provvedimenti, la sospensione di mutui, leasing e prestiti, voucher babysitter, cassa integrazione in deroga, l’accesso al fondo salariale, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali.





Nella prima fase saranno spesi metà dei fondi stanziati, l’altra metà, come ha spiegato il ministro Gualtieri, potrebbe usufruire di risorse comuni europee. Da questo si capirà di quanto l’Italia sforerà il limite del deficit del 3%. In ogni caso, rassicura il ministro “il bilancio dello Stato è in grado di sostenere questo sforzo, c’è forte fiducia e coesione a livello europeo”.Rispondendo alle domande dei cronisti presenti alla conferenza stampa, Conte ha risposto sulla richiesta del governatore della Lombardia Attilio Fontana di estendere la zona rossa a tutta la regione, e ad altre regioni che lo richiederanno. “Ieri – ha detto Conte - c’è stata una videoconferenza con i governatori, durante la quale ci è stata anticipata la richiesta. Ho chiesto al ministro Speranza, che ha sentito Fontana, di sollecitarlo a formalizzare le richieste motivandole, siamo in attesa di ricevere le richieste della Lombardia. Ho già dichiarato che non c’è chiusura su ulteriori misure restrittive, fermo restando che abbiamo già adottato un dpcm che ha introdotto un regime su tutta la penisola, ma siamo aperti alle richieste di tutte le regioni”.Conte ha però chiesto di valutare attentamente le conseguenze di una misura del genere. “Mi rivolgo a coloro che partecipano al dibattito pubblico, procedete con attenzione e senso di responsabilità. L’obiettivo prioritario è quello di tutelare la salute dei cittadini, ma ci sono le libertà civili, i diritti sociali, la libertà di impresa, che sono valori costituzionali, per questo bisogna sempre procedere con attenzione, non affidiamoci a reazioni emotive, dobbiamo sempre seguire un percorso che stiamo seguendo con il coordinamento enti regionali e del comitato tecnico scientifico”.Il pacchetto di misure sarà condiviso con i leader della minoranza che Conte ha incontrato ieri, e sarà varato nel primo consiglio dei ministri che si terrà venerdì.Conte ha anche annunciato l'imminente nomina di un commissario ad hoc per fronteggiare l'emergenza, e la nascita di una task force europea per cercare di debellare il virus.