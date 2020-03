Coronavirus, Di Muro (Lega), “Piena condivisione dell’appello dei sindaci dell’estremo Ponente ligure: Governo riconosca zona rossa economica”

“Come Lega, oggi, voteremo lo scostamento di bilancio e nella risoluzione che presenteremo, come già anticipato dal nostro segretario Salvini, chiederemo però che non si metta un tetto numerico alle risorse”. A dichiararlo è il deputato della Lega Flavio Di Muro che spiega: “Il governo ha previsto uno scostamento di 25 miliardi, ma il dubbio realistico è che ne serviranno molto di più per sanità, imprese e famiglie. In questo quadro, mi farò portavoce dell’appello dei 18 sindaci dell’estremo Ponente ligure, che apprezzo e che condivido, così come sto raccogliendo le istanze di tutta la provincia di Imperia. L’impegno è duplice: il contenimento della diffusione del Covid-19 con comportamenti responsabili e la programmazione delle prossime misure di interesse per cittadini e imprese, per far ripartire l'economia locale, una volta che l’emergenza sanitaria sarà superata. Servono misure incisive e certe che tutelino lavoratori e imprese, anche quelle di minori dimensioni, senza disparità. In questo spero che il Governo non usi parametri inventati per definire le zone di crisi economica. Il Ponente ligure è senza dubbi 'zona rossa economica', come definita dai 18 sindaci imperiesi, e merita tutti gli strumenti necessari in termini di sgravi fiscali e di contributi a sostegno del suo tessuto produttivo”.