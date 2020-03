Telelavoro? Smart Working? Ecco la soluzione per la tua azienda

La situazione sanitaria in cui ci troviamo ha reso ancor più chiaro quanto le tecnologie digitali siano fondamentali per gestire a distanza le attività quotidiane.

Da una parte ci troviamo ad affrontare un problema nuovo, per certi versi incomprensibile e pericoloso, dall’altra dobbiamo continuare a sostenere il nostro lavoro fronteggiando l’emergenza dotandoci della miglior tecnologia che abbiamo a disposizione.

AWINGU rappresenta oggi la migliore opportunità per sfruttare al meglio lo sviluppo del nostro business, ad esempio lo Smart Working o tutte le attività da remoto.

Con AWINGU, infatti, possiamo avere molteplici vantaggi che ci consentono, attraverso un semplice browser, di:

Accedere ai dati dell’azienda da qualunque parte e con qualunque dispositivo

Dimenticarti le VPN , assai limitative e vulnerabili a favore di una soluzione in ambiente cifrato con protocollo standard HTML5 assai più flessibile

Evitare perdite di tempo arrivando direttamente alle applicazioni di nostro interesse

Interagire con Clienti, fornitori e consulenti in modo rapido, sicuro ed efficace

Tracciare gli accessi dei singoli partecipanti monitorando le attività in conformità al GDPR

Il GRUPPO 3C è in grado di mettere a disposizione della tua azienda un servizio chiavi in mano per aiutarti a lavorare in sicurezza e semplicità da remoto.

Collegandoti a questo link https://www.awingu.com/dwsmilan/ potrai ascoltare i pareri di alcuni Clienti che utilizzano la soluzione

A quest’altro indirizzo https://www.awingu.com/telelavoro/ abbiamo creato una sezione in italiano dedicata alle tematiche del “telelavoro” con Awingu .

