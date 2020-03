"Tornatevene a Milano": famiglia insultata questa mattina, intervengono i Carabinieri ma il 'vile' scappa via

Una nostra lettrice, Mara Cicerchia, ci ha scritto per denunciare un fatto estremamente increscioso avvenuto questa mattina alle 11.30 sul lungomare Vittorio Emanuele, di fronte alle spiagge. Noi, dal canto nostro, già domenica scorsa eravamo stati chiari sull'eventuale presenza di turisti lombardi nelle nostre città, in relazione ai camper sul piazzale di Pian di Poma.

Chiaramente chi è arrivato dalle zone pericolose dovrebbe cercare di tenere un comportamento rispettoso di tutti, ma non è con la maleducazione e con la prepotenza che si risolvono situazioni di questo genere.

“Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti da Milano 4 anni fa – ci scrive Mara - e siamo residenti a Sanremo da ben 4 anni con mio figlio che sta frequentando la scuola alla Mater Misericordiae. A causa dell’emergenza Coronavirus i miei genitori non escono più da soli. Io però quando posso li porto in auto a vedere il mare. Questa mattina ho posteggiato l’auto davanti ai bagni Paradiso e ho abbassato i finestrini. Dopo qualche secondo, un uomo di circa 35/40 anni che stava facendo jogging con una tuta nera ci ha urlato: ‘Tornatevene a casa, tornatevene a Milano, noi non vi vogliamo! Vergognatevi!’."

Una situazione che, purtroppo, si ripresenta più volta nella nostra provincia e che, questa mattina, ha provocato l’ira della nostra lettrice: “Dopo diversi insulti sono scesa dalla macchina – prosegue Mara – che è effettivamente targata Milano, con i documenti dicendogli che siamo di Sanremo e che, se avesse voluto, avremmo potuto chiamare anche i Carabinieri. Lui ha continuato ad inveire e ho dovuto chiamare le forze dell’ordine. Intanto i miei genitori, uno di 89 anni e l’altra di 82 si sentivano male e anche mio figlio di 12 anni, che ci aveva accompagnato, si è molto spaventato. Poco prima che arrivassero i carabinieri l’uomo è scappato”.

Un atto vile, quello di questa mattina, con un uomo che se l’è presa con persone indifese e che non ha voluto ascoltare ma solo scaricare un’aggressività insensata. “Questo comportamento – termina Mara - non credo che faccia una buona pubblicità alla nostra città, perché prima o poi questa emergenza finirà e bisognerà raccogliere i cocci tutti insieme, ma questi individui possono creare grossi danni sia alle persone con le quali interagiscono ma anche all'intera comunità. Ringrazio infinitamente i Carabinieri che sono arrivati dopo poco e ci hanno tranquillizzato, scusandosi loro per il comportamento incivile dell’uomo, che spero legga questo articolo e che si vergogni”.