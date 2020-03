Intervento della Polizia questa mattina in via Matteotti per un nuovo furto all'Ovs. Una donna della zona è stata sorpresa mentre tentava di portare all'esterno del negozio della merce (per un valore di circa 150 euro) dopo aver asportato le placche antitaccheggio.

Il personale interno dell'Ovs ha notato l'atteggiamento della donna chiedendo, quindi, l'intervento della Polizia che ha poi fermato la donna all'uscita.