Incidente questo pomeriggio in centro a Sanremo. In via Roma, all'altezza del passaggio pedonale di via Gaudio, una Vespa ha fatto 'filotto' di scooter posteggiati a bordo strada, lato mare.

Per fortuna non si registrano feriti gravi, solo danni materiali ai mezzi coinvolti. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.