Ceriana: strade deserte in attesa del 'coprifuoco' mentre Sindaco e Protezione Civile disinfettano le strade (Foto)

Anche Ceriana, piccolo centro dell’entroterra sanremese, alle prese con l’emergenza Coronavirus. Mentre chiudono alle 18 tutte le attività (alcune hanno chiuso anche prima) pure la strada principale, la piazza della Chiesa e le viuzze del piccolo centro della Valle Armea, sono praticamente deserte.

Questa sera il Sindaco, Maurizio Caviglia, insieme alla Protezione Civile, ha provveduto alla disinfezione delle strade, un intervento realizzato anche questa mattina a Triora. Un modo per igienizzare le strade in questo difficile periodo per tutti.