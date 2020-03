Bordighera: intervista al Sindaco Vittorio Ingenito "Dopo la Tosap rinviamo anche la Tari", l'appello "State a casa" (Video)

Abbiamo intervista oggi, come sempre seguendo le disposizioni Ministeriali ed utilizzando la tecnologia a nostra disposizione, il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

A lui, innanzi tutto, abbiamo chiesto come sta andando nella sua città: “A Bordighera abbiamo adottato tutte le misure imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio ed abbiamo insistito molto con la Polizia Municipale, per fare controlli e verifiche sul territorio. Abbiamo anche invitato le persone a restare a casa, ma non è facile convincere tutti i cittadini di restare a casa. Siamo un po’ tutti indisciplinati ed anch’io mi muovo forse troppo. Però è importante rispettare le regole”.

Ieri il primo giorno di chiusura degli esercizi commerciali la sera. Ci sono stati controlli ed eventuali sanzioni? “Interventi non ce ne sono stati anche se i controlli sono stati fatti. La preoccupazione è quella delle troppe persone che girano per la città, anche se abbiamo una situazione contradditoria. Nella norma si invitano le persone a rimanere a casa ma, dall’altra quando si chiede di poter fare una passeggiata si risponde di si, pur restando ad un metro. Da noi però cosa accade: che ci si ritrova tutti sulla passeggiata a mare. Per questo invito il Governatore Toti ad emettere un’ordinanza simile a quella della Lombardia, inasprendo i limiti ai cittadini”.

Per quanto riguarda le misure di emergenza siete pronti? “C’è una grande collaborazione di tutti i dipendenti comunali, Protezione Civile e Croce Rossa con una macchina pronta all’emergenza. Devo ringraziare loro per la grande disponibilità e stiamo cercando di offrire a tutti la nostra collaborazione”.

C’è ovviamente preoccupazione sul piano economico. Quali le iniziative dell’Amministrazione volte ad aiutare gli operatori commerciali e turistici? “Questa è una grossa preoccupazione dopo la salute. Abbiamo già adottato alcuni provvedimenti per sospendere i pagamenti al 31 marzo, che riguardavano Tosap e canoni mercatali. Oggi ho previsto una delibera di Giunta per rinviare al 30 settembre i pagamenti della Tari. Abbiamo poi una serie di iniziative per sospendere tutte le rate sui pagamenti arretrati e non ancora saldati. Pensando al futuro stiamo cercando di predisporre un calendario estivo ricco di appuntamenti per essere eventualmente pronti per la stagione clou, sperando che tutto possa termina”.

Cosa vuole dire ai bordigotti? “Vi invito nuovamente a restare a casa ed è questo il momento di riflettere per la nostra salute e per le persone vicine”.