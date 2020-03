Bordighera: controlli della Guardia Costiera sui posti barca per rivedere l'ormai vetusto regolamento

La Delegazione di Spiaggia di Bordighera, su disposizioni della Guardia Costiera, sta svolgendo una serie di verifiche al porto di Bordighera, nell’ambito di una fase di rivisitazione del regolamento del porto stesso, ormai vetusto.

Vengono controllati i posti barca ed altro e, al momento non sono emerse irregolarità, ma bisogna partire da un punto zero per stilare il nuovo regolamento.

Il tutto per rivedere il piano della viabilità, il piano ormeggi e quanto riguarda la sicurezza, che compete alla Capitaneria.