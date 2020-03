Coronavirus: Confartigianato comunica il rinvio della scadenza per il rinnovo degli abbonamenti SIAE per musica d’ambiente

La Confartigianato di Imperia informa che la SIAE, stante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria Coronavirus in atto, ha ulteriormente rinviato il termine per il rinnovo degli abbonamenti per l’utilizzo di “Musica d’ambiente”. La nuova scadenza è attualmente fissata per il prossimo 17 aprile. Per i rinnovi degli abbonamenti SIAE effettuati entro tale data saranno applicati gli sconti per gli associati alla Confartigianato (25% per musica d’ambiente) senza penali per ritardato pagamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.